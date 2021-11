Passageiros são presos ao tentarem entrar sem autorização na Espanha

Quando o avião pousou, 21 passageiros correram pelas pistas, escapando pela cerca do aeroporto | Foto: Divulgação/BBC

MUNDO - Um dos aeroportos mais movimentados da Espanha fechou por quase quatro horas, após uma aparente tentativa de imigrantes de entrar ilegalmente no país.



Um avião voando de Casablanca, no Marrocos, para Istambul, na Turquia, foi desviado para Palma de Maiorca, cidade turística espanhola, depois que uma emergência médica foi relatada a bordo na sexta-feira (5).

Quando o avião pousou, 21 passageiros correram pelas pistas, escapando pela cerca do aeroporto.

Posteriormente, a polícia fez prisões, mas 12 passageiros ainda estavam foragidos no sábado.

A polícia está investigando se a fuga do grupo do avião foi espontânea ou uma trama elaborada para imigrar ilegalmente.

A principal autoridade do governo espanhol para as Ilhas Baleares, Aina Calvo, disse que nunca houve um episódio parecido com esse em qualquer aeroporto espanhol.

O problema começou quando os serviços de emergência da Espanha embarcaram no avião da Air Arabia Maroc para retirar um homem marroquino que supostamente entrou em coma diabético. Nesse momento, 21 outros passageiros desceram as escadas e fugiram. Acredita-se que eles se esconderam sob os demais aviões estacionados na pista.

Depois que um exame de saúde em um hospital constatou que o marroquino estava bem, ele recebeu alta e foi preso por entrar ilegalmente no país, informou a agência de notícias espanhola Efe. Um passageiro que o acompanhava ao hospital teria desaparecido.





*Com reprodução do G1

