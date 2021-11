Asteroide do tamanho da torre Eiffel passará pela Terra em dezembro

Segundo a Nasa, ele é classificado como "potencialmente perigoso". | Foto: Divulgação

Um asteroide do tamanho da Torre Eiffel, o que significa cerca de 300m, passará pela Terra no dia 11 de dezembro. Segundo a Nasa, ele é classificado como "potencialmente perigoso". As informações são do site australiano News.

Segundo os cientistas da agência especial americana, o corpo celeste viaja a uma velocidade de até 1.111 km/h.

No entanto, apesar do tamanho, não apresenta uma ameaça à humanidade.



De acordo com o News, o 4660 Nereus é maior do que 90% dos asteroides conhecidos e deve fazer outras 12 vezes “visitas” à redondeza da Terra nos próximos 175 anos, com encontros mais próximos.

