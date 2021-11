Vídeo da Noruega com “Papai Noel gay” gera polêmica nas redes; veja

O vídeo ganhou repercussão mundial | Foto: Reprodução

Uma propaganda de natal que foi veiculada na Noruega nesta semana, virou alvo de críticas nesta quinta-feira (25).

Para celebrar os 50 anos do fim da lei que proibia relações homossexuais no país, os correios fizeram uma campanha que mostra um Papai Noel gay beijando seu namorado no Natal.

No vídeo, um homem de meia idade chamado Harry se vê apaixonado pelo “bom velhinho” após a presença dele vários natais de sua família.

Para demonstrar seu amor ao Noel, neste ano, ele resolve o enviar uma carta de amor.

“Querido Papai Noel, tudo o que eu quero de Natal é você!”, escreve o homem.

No dia que a troca de presentes chega, Harry abre a porta e se decepciona ao ver que quem levou os embrulhos desta vez é uma entregadora dos correios.

Ao entrar em casa, no entanto, ele se surpreende com a presença de Noel. “Arranjei uma mãozinha este ano para que eu possa ficar com você”, diz o velhinho.

Em seguida, Harry diz que estava com saudades, se aproxima e os dois trocam um beijo.

Veja o vídeo:

| Autor: Reprodução





