Casal sofre preconceito nas redes sociais por ter diferença de peso

Sienna e George começaram a se comunicar pelo Instagram. Em seis meses, já estavam juntos | Foto: Divulgação

A máxima de que a pessoa não vale pela aparência, mas pelo que tem dentro dela virou um mantra para um casal com 460 mil seguidores no TikTok. O argumento é repetido à exaustão pela influencer australiana Sienna Keera e o ator britânico George Keywood. Ela se mudou para a Europa a fim de viver com o amado.



Sienna é conhecida por sua beleza. Já o parceiro, sofre com as dificuldades de ter obesidade mórbida. Para muitos internautas, trata-se de um amor impossível. Ou melhor, na visão deles: Sienna tem algum interesse oculto.

"Ela parece assustada", disse um hater. "Ela está atrás da sua carteira, não se iluda", postou um outro.

Sienna e George começaram a se comunicar pelo Instagram. Em seis meses, já estavam juntos.

"A versão curta da nossa história: eu me mudei da Austrália", disse a influencer ao Daily Star.

Por causa da enorme diferença de tamanho e peso, muita gente duvida que os dois vivam um amor genuíno e passa o tempo tentando decifrar o enigma, embora os alvos de tanta desconfiança tenham até um filho fruto da relação. "Aí tem alguma coisa!" e "Algo está errado!" são algumas das frases que Sienna e George mais costumam ler nos comentários dos vídeos que publicam na plataforma.

"O que está errado é o seu cérebro, que pensa que as pessoas não podem ser felizes. Somos uma família que está tentando fazer o melhor pelo nosso filho", rebateu o ator para um dos seguidores. "Então por que você não se concentra na sua própria vida em vez de julgar e odiar a nossa?", acrescentou.

* Com reprodução do Extra





Leia mais:

Miss Amazonas Juh Campos é exemplo de luta contra preconceito na moda

Kely Key conta que sofreu preconceito por ser bonita