Confeiteiros e médicos criam o maior brownie de maconha do mundo

No bolo foi utilizado 20 mil miligramas de THC | Foto: Divulgação

Confeiteiros da browneria americana Bubby's Baked, de Massachussets, nos Estados Unidos, firmaram uma parceria com um grupo de pesquisadores do grupo médico MariMed, especializado em uso de maconha para fins medicinais, para criar o maior brownie de maconha do mundo.

O resultado foi um brownie de maconha de 385 quilos, com 91cm de largura e 38cm de altura.

O bolo é feito com açúcar, baunilha, farinha, 1.344 ovos, cacau, manteiga e 20 mil miligramas de THC, a principal substância psicoativa presente nas plantas do gênero cannabis.

Os criadores pediram análise do recorde ao Livro Guinness, mas foram informados que recordes que envolvam tabaco, nicotina ou maconha não são mais aferidos.



Leia mais:

Uber libera entrega de maconha para usuários no Canadá

Cultivo de maconha para uso pessoal não é crime, diz STJ