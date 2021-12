Primeira morte pela variante ômicron é registrada no Reino Unido

| Foto: Divulgação

Reino Unido - O primeiro caso conhecido de morte no mundo pela variante ômicron da covid-19 foi registrado no Reino Unido. A informação foi revelada pelo primeiro-ministro do país, Boris Johnson, nesta segunda-feira (13), durante visita a uma clínica de vacinação em Londres, capital da Inglaterra.

" Infelizmente a ômicron está gerando hospitalizações e, tristemente, pelo menos um paciente morreu com ômicron, confirmado. " Boris Johnson, Primeiro-ministro

O primeiro-ministro ainda fez um alerta de que é preciso ter cuidado com a variante e levar em consideração que é uma variante que pode se espalhar rapidamente pela população mundial.

"Acho que a ideia de que esta é, de alguma forma, uma versão mais branda do vírus é algo que precisamos deixar de lado, e apenas reconhecer o ritmo com que ele se acelera pela população."

Somente no domingo (12), 1.239 novos casos da ômicron foram confirmados no país, elevando o total detectado para 3.137 – 65% a mais que os 1.898 acumulados até o dia anterior. O Reino Unido detectou os primeiros casos da variante no país em 27 de novembro.

No Brasil, O Ministério da Saúde informou que, até este domingo (12), foram identificados 11 casos confirmados para a variante ômicron.

