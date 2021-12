Mulher divorciada e amigo são amarrados e espancados na Índia; leia

Todos assistiam o espancamento da dupla | Foto: Reprodução

Um homem e uma mulher foram amarrados a um poste de energia e espancados na Índia. Tudo aconteceu por conta de uma visita para tomar chá.

A violência ocorreu no distrito de Mysuru, em Karnataka, e foi filmado por moradores. O vídeo viralizou na internet e chocou a todos por sua agressividade.

A agressão ocorreu após o irmão e o ex-marido da mulher, de 30 anos, descobrirem que ela tinha convidado um homem, de 24 anos, da aldeia vizinha, para tomar um chá. A dupla invadiu a casa da mulher e arrastou os dois para fora, amarrando-os no poste e iniciando as agressões.





Foram várias horas de violência. No vídeo, é possível ver os moradores locais cercando a dupla, mas ninguém intervêm. Alguns até mesmo auxiliam nas agressões. O incidente só teve fim quando os chefes das aldeias ficaram sabendo do ocorrido e foram acalmar a situação. Eles fizeram uma reunião no dia seguinte para discutir o acontecimento.

A polícia iniciou uma investigação e prendeu o ex-marido. “Registramos um caso e nossa investigação está em andamento”, disse um policial de Kowlande.

De acordo com o Indian Today, a polícia de Kowlande contou que a mulher possui três filhos do casamento com o homem, mas está separada há cinco anos. Após o rompimento, ela se mudou para a casa dos pais. A jovem trabalhava como operária e fez amizade com o homem da aldeia vizinha.

