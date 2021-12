Homem invade castelo e diz que planejava matar a rainha Elizabeth

As informações são do jornal britânico The Sun | Foto: Divulgação

Um homem foi detido após ter se infiltrado no terreno do castelo de Windson, residência da rainha Elizabeth.

O invasor foi preso e disse em um vídeo que queria "assassinar a rainha".

As informações são do jornal britânico The Sun.

O invasor tem 19 anos e estava armado com uma besta - arma com um arco e flecha. Ele morava em Southampton, no sul da Inglaterra.

De acordo com a polícia, o homem foi internado em um centro psiquiátrico.



O The Sun publicou trechos de um vídeo supostamente divulgado na conta do invasor no Snapchat minutos antes dele invadir o castelo.

Nas imagens, ouve-se a voz do jovem dizendo: "Sinto muito pelo que fiz e pelo que vou fazer. Vou tentar assassinar a rainha Elizabeth".

