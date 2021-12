Vidente que previu o 11 de setembro disse que haverá uma nova pandemia

A vidente morreu em 1996, mas deixou diversas anotações com previsões | Foto: Divulgação

A vidente búlgara Vangelia Gushterova, conhecida como "Baga Vanga", previu que em 2022 haverá uma nova pandemia.

A vidente morreu em 1996, mas deixou diversas anotações com previsões.

Baba Vanga previu que haveria a tragédia do 11 de setembro, o acidente nuclear de Chernobyl, a morte da princesa Diana, o tsunami na Ásia e a saída do Rio Unido da União Europeia.

Além disso, a búlgara prevê que haverá uma invasão alienígena no ano que vem. E também um asteroide enviado por extraterrestres em 2017 chegará à Terra para nos atacar.

De acordo com especialistas, a vidente tem 85% de precisão nas previsões.

Astrólogos e tarólogos do AM

De acordo com as cartas, o tarólogo Richard Borges revela que não será no ano que vem que a pandemia chegará ao fim.

Pelo contrário, a tendência é que outras super variantes surjam e que a quarentena possa voltar a ser uma realidade a partir do mês de junho.

O astrólogo Daniel Paiva, por meio dos astros, também afirma que a pandemia ainda se estenderá por um tempo, e que isso reacenderá a discussão sobre a Covid-19. Além disso, as restrições sociais poderão voltar, o que pode ocasionar distúrbios sociais.

Saiba mais na matéria: Astrólogo e tarólogo apontam como será o ano de 2022

