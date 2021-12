Vídeo incrível mostra raio explodindo guarda-chuva de homem; veja

O incidente ocorreu no dia 20 de dezembro, no entanto só foi confirmado recentemente pela imprensa | Foto: Reprodução

Um raio atingiu em cheio um segurança que trabalhava na área externa de uma empresa em Jacarta, capital da Indonésia.

Segundo o site de notícias Detikcom, a vítima, identificada como Andul Rosyid, 35, sobreviveu ao impacto da descarga elétrica. O fenômeno foi captado por uma câmera de vigilância do local.

Após perder a consciência, Rosyid foi amparado por colegas de trabalho e imediatamente encaminhado para um hospital próximo.

A polícia local informou que o segurança recebeu alta após quatro dias de internação e foi enviado para casa com quadro de saúde estável.

O incidente ocorreu no dia 20 de dezembro, no entanto só foi confirmado recentemente pela imprensa indonésia com as autoridades.

Veja o vídeo impressionante:

| Autor: Reprodução Twitter





Até o momento, as investigações dão conta de que o trabalhador saiu na chuva para fotografar o número de série de algum provável caminhão estacionado no pátio. Nesse momento, ele portava um walkie-talkie.

Especialistas acreditam que o aparelho possa ter atraído o raio, cuja potência transformou o guarda-chuva do homem em poeira.

Leia mais:

Vídeo: morador filma série de raios impressionantes

Corpo carbonizado é de barbeiro desaparecido em Manaus