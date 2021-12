Asteroide de 750 m passará perto da Terra no dia 7 de janeiro de 2022

O asteróide passará por nosso planeta a uma distância de cerca de 13,28 milhões de km | Foto: Reprodução

Um asteroide que pode ter o dobro da altura do Empire State Building, famoso edifício de Nova Iorque com 381 m de altura, deve passar pela Terra no dia 7 de janeiro de 2022.

De acordo com o Centro de Estudos de Objetos Próximos da Terra (CNEOS, em inglês) da Nasa, o 496860 (1999 XL136) passará por nosso planeta a uma distância de cerca de 13,28 milhões de km. Isso equivale a cerca de 34,5 vezes a distância entre a Terra e a Lua e três vezes a de nosso planeta ao vizinho Vênus.

Segundo a revista americana Newsweek, o asteroide estará viajando a uma velocidade de cerca de 60.000 km/h. Isso é quase 30 vezes mais rápido que o avião a jato Lockheed Martin F-22 Raptor, usado pela aeronáutica dos Estados Unidos e cerca de 18 vezes a velocidade da bala disparada por um rifle.

