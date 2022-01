Terremoto de magnitude 5,2 atinge região central do Peru

| Foto: Reprodução

Ricardo Palma (PE) - Um terremoto de magnitude 5,2 atingiu a região central do Peru nesta sexta-feira (7), cerca de 2 quilômetros a leste-nordeste da cidade de Ricardo Palma, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O terremoto ocorreu a uma profundidade de 71,2 km, de acordo com o USGS.

O Centro Sismológico Mediterrâneo Europeu fez a mesma leitura, revisando uma notificação preliminar mais alta.

Terremoto na fronteira

No último dia 28 de novembro, um terremoto de magnitude 7,5 abalou a remota região amazônica do norte do Peru e foi sentido em Lima, capital localizada no centro do país, e no sul do Equador, causando danos a casas próximas ao epicentro, mas sem registro de vítimas.

O centro sismológico do Instituto Geofísico do Peru (IGP) disse que o terremoto teve uma profundidade de 131 quilômetros e que o epicentro estava a 98 quilômetros da cidade de Santa Maria de Nieva, na província de Condorcanqui.

