Idoso de 84 anos é detido após tomar 11 doses da vacina contra Covid

Um homem indiano foi detido após ter tomado 11 doses de vacina contra a covid-19. Brahmadeo Mandal foi abordado pelos policiais em um centro de saúde onde pretendia tomar a 12ª dose.

O idoso de 84 anos revelou que conseguiu receber as doses usando diferentes carteiras de identidade e números de celular de seus parentes, de segundo informações do jornal "The Independent".





" O governo fez uma coisa maravilhosa. " Brahmadeo Mandal,





Disse ao "The New Indian Express", explicando seu desejo de ser vacinado. Ele disse ainda que se sentia melhor após cada injeção.

" Depois de tomar as doses, minhas dores no corpo desapareceram. Eu costumava ter dores nos joelhos e andava com uma bengala. Agora não. Me sinto bem. " Brahmadeo Mandal,

Funcionário aposentado dos Correios, Mandal recebeu a primeira dose no dia 13 de fevereiro de 2021, e depois voltou em março, maio, junho, julho e agosto.

Para isso, ele usou três documentos de identificações diferentes que pertenciam a ele, como o título eleitoral, além de ter usado o número de celular de sua mulher.

Uma investigação foi aberta sobre o assunto, mas ao menos oito doses dadas a ele já foram confirmadas.



