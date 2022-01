Suprema Corte da Espanha decide que pagar dívida com sexo oral é legal

| Foto: Divulgação

A Justiça da Espanha analisou um caso peculiar de pagamento de dívidas. Uma mulher recorreu à Suprema Corte do país, equivalente ao Supremo Tribunal Federal (STF) no Brasil, para validar a quitação de R$ 96,3 mil com sexo oral.

Segundo relata a ação, a mulher teria feito um acordo com seu ex-cunhado para saldar o valor com os atos sexuais. O tribunal não viu ilegalidade no pagamento, pois considerou que houve consenso entre as partes.

A mulher acionou a Justiça depois de pagar pela dívida por 16 meses consecutivos. Ela passou a se recusar a fazer os boquetes e o ex-cunhado pediu a quitação da dívida em dinheiro.

Denúncia

Após a cobrança, a mulher denunciou a coerção sexual. A primeira instância local entendeu que não houve agressão por parte do homem, já que o acordo foi selado de forma consensual. O caso seguiu para instância superior e houve o mesmo entendimento, assim como a decisão de que a dívida estava quitada.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Jovem faz TikTok ao lado da mãe com câncer e viraliza

Idoso de 84 anos é detido após tomar 11 doses da vacina contra Covid