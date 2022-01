Vídeo: Juíza é filmada beijando na boca de condenado à prisão perpétua

Suárez foi a única integrante de um corpo de juízes que não recomendou a aplicação da prisão perpétua | Foto: Reprodução

Uma juíza foi flagrada por uma câmera de segurança quando beijava um condenado que ela tentou salvar da prisão perpétua.

Mariel Suárez é magistrada na província argentina de Chubut e foi filmada beijando na boca Cristian "Mai" Bustos, condenado por matar um policial em 2009 durante uma fuga.

Suárez foi a única integrante de um corpo de juízes que não recomendou a aplicação da prisão perpétua durante o julgamento de Cristian, em 22 de dezembro — a gravação foi feita uma semana depois.

Agora ela é alvo de um processo administrativo do Superior Tribunal de Justiça do país, que busca apurar a conduta no momento de intimidade.

Em entrevista à rede de TV El Doce, a juíza afirmou que o contato com o detento foi meramente profissional e tinha como objetivo conhecer "a versão dele da história" para escrever um livro.

Veja o vídeo

Em nota oficial, o Tribunal Superior de Chubut, onde Suárez trabalha, afirmou:

"A juíza supostamente incorreu em comportamento inadequado. A investigação buscará determinar as circunstâncias do encontro entre a juíza e um interno que é considerado altamente perigoso e foi recentemente condenado após julgamento na cidade de Esquel", afirma a nota.

O comunicado afirma ainda que o processo buscará confirmar se "houve violações da Lei de Ética Pública e das normas internas do Poder Judiciário".

