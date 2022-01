Rapper Drake é ameaçado de processo após colocar pimenta em camisinha

| Foto: Divulgação

Você já deve ter ouvido várias histórias malucas de diferentes famosos, no nível de nem imaginar que possam ter realmente acontecido. Conforme o tempo passa, os artistas vão aprimorando suas habilidades para evitar algumas situações. Esse é o caso de Drake, que agora sofre ameaças de ser processado por uma modelo por um motivo bem 'apimentado'.

Uma modelo do Instagram, que não teve sua identidade divulgada, deu alguns relatos sobre o seu encontro com o rapper, que aconteceu há algumas semanas. Depois de uma festa que ambos teriam ido juntos, eles teriam voltado para o hotel de Drake, onde, segundo informações, fumaram maconha.

Logo após, Drake perguntou se a modelo desejava fazer sexo com ele. Ela contou que ele fazia questão que todas as ações fossem nitidamente consensuais. Eles então transaram, utilizando preservativo.

Ao final da relação, Drake teria descartado o preservativo no banheiro. Pouco tempo depois, a modelo teria ido ao banheiro para procurar a camisinha. As informações dão a entender que o intuito da jovem era engravidar a si mesma. O que ela não esperava, no entanto, é que, supostamente, o rapper teria colocado pimenta no preservativo, na intenção de matar os espermatozoides.

Ela teria, então, pegado a camisinha no lixo, desamarrado e introduzido em sua vagina. Logo em seguida, a modelo descoberto o que o rapper havia feito. Quando Drake ouviu os gritos, foi direto para o banheiro e ajudou a modelo.

De acordo com diversos sites internacionais, o cantor teria admitido que adicionou molho picante dentro do preservativo e, agora, a modelo tem o ameaçado de processo por conta do incidente.

*Com informações do Pop Online

