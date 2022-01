Idoso é preso após de vender carne de cachorro como se fosse de bode

A protetora de animais Maria do Carmo Figueiredo, de 46 anos, foi até o imóvel e encontrou carcaças de cães e animais ainda vivos, mas bastante debilitados. Ao ver a protetora e uma vizinha no local, o idoso tentou atacá-las com uma faca. A Polícia M | Foto: Reprodução

Recife (PE) - A Polícia Militar prendeu um homem de 62 anos acusado de vender carne de cachorro como se fosse carne de bode, em Recife (PE). Na residência do suspeito, os agentes encontraram mais de 20 cães em situação de maus-tratos, além de carcaça dos animais.



Os receptadores seriam a ex-mulher do idoso e o atual companheiro dela. De acordo com o delegado Sylvio Romero, responsável pela investigação, há indícios da prática de dois crimes.

Ainda segundo a polícia, o local onde supostamente ocorria o abate foi descoberta no último sábado (8), após uma denúncia de moradores. A protetora de animais Maria do Carmo Figueiredo, de 46 anos, foi até o imóvel e encontrou carcaças de cães e animais ainda vivos, mas bastante debilitados.

Ao ver a protetora e uma vizinha no local, o idoso tentou atacá-las com uma faca. A Polícia Militar foi chamada. O homem fugiu, mas foi localizado em um matagal. Ele foi autuado pelo crime consumado de crueldade contra animais.

Ainda de acordo com a polícia, ao ver os agentes, o suspeito conseguiu avisar os receptadores. A mulher e o homem apontados como suspeitos seguem sendo procurados.

Com informações da IstoÉ