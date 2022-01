Video: Mulher é empurrada em linha de metrô e escapa por pouco

| Foto: Divulgação

Bruxelas (BEL) - Câmeras de segurança mostram que por pouco uma mulher não se tornou uma vítima fatal após ser empurrada por um homem no trilho do trem. As imagens foram registradas na última sexta-feira (14), em uma estação de metrô de Bruxelas, na Bélgica.

Ao analisar o registro, pode-se conferir o momento em que tudo acontece, quando próximo da chegada do metrô à estação, ela é empurrada por um homem que se aproxima lentamente e, por sorte, o maquinista consegue parar a tempo, após acionar o freio de emergência.

Veja o momento:

| Autor:

Em entrevista de um porta-voz da empresa de transporte público STIB e informações adicionais, confirmou-se que a mulher e o maquinista estão bem fisicamente, porém muito abalados com a situação.

Sobre o homem que aparece nas imagens empurrando a passageira, Sarah Durant, que também é porta-voz, disse: “Graças à distribuição das imagens do suspeito dentro dos serviços policiais, ele foi interceptado alguns minutos depois enquanto estava na estação de metrô De Brouckère”, afirmou.

Por fim, além da prisão sob a acusação de tentativa de homicídio, um juiz solicitou a intervenção de um profissional psiquiatra para avaliar o homem.

*Com informações do Metro World News

Leia mais:

Vídeo: manifestante contra Bolsonaro é agredida por policial em Manaus

Ônibus esmaga perna de idosa após ela cair em terminal de Manaus