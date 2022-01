OMS diz que pandemia está longe de acabar; casos sobem no AM

Tedros Adhanom preocupado com nova onda de Covid-19 no mundo | Foto: Reprodução





Manaus (AM) - Os impactos da variante Ômicron no mundo marcando recordes de novos casos de Covid-19 globalmente fizeram com que o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, afirmasse que a pandemia “não está nada perto de acabar”.

A declaração de Adhanom, feita durante coletiva de imprensa na terça-feira (18), veio acompanhada de preocupações do pesquisador acerca do surgimento de novas variantes do SARS-COV-2. Ele destacou o trabalho de monitoramento e disse que mais de 7 milhões de sequenciamentos genéticos de 180 países foram encaminhados para o GISAID, uma plataforma global que reúne dados genômicos de mutações da gripe e do novo coronavírus.

" A pandemia não está nada perto de acabar, e com o rápido crescimento da Ômicron globalmente, novas variantes devem surgir, o que mantém o rastreamento e o monitoramento como essenciais. " Tedros Adhanom, Diretor Geral da OMS

Amazonas e Manaus

O Amazonas e Manaus vivem uma explosão de casos de Covid-19. A capital, que chegou a ser o epicentro da pandemia no mundo em janeiro do ano passado, já registra recorde de pessoas para fazer o teste em centros que foram abertos devido o aumento do numero de casos, para desafogar as unidades de saúde da capital. Somente nas últimas 24h, foram quase 5 mil registros da doença em Manaus. As internações também saltaram e já são quase 500 em todo o Estado.



Na abertura de novo centro de testagem, o governador do Amazonas, Wilson Lima destacou que atualmente mais de 90% dos casos de Covid-19 no Estado são de Ômicron. " O objetivo principal nosso, dos profissionais da área de saúde, agora, é fazer com que a doença seja rastreada é que se quebre a cadeia de transmissão. No momento em que a pessoa identifica que tem Covid-19, ela precisa ficar isolada para que não transmita para outras pessoas”, frisou.

Centro de testagem

O novo Centro de Testagem, onde será realizado o atendimento inicial do usuário em Manaus, conta com 40 estações de notificação, e 20 estações de coleta, com capacidade para a realização de 200 testes e emissão de resultado por hora.

Além disso, 14 médicos farão o atendimento dos pacientes com resultado positivo e os que, mesmo com resultado negativo, apresentem sintomas clínicos de síndrome gripal.

“Dose de esperança”, diz mãe emocionada ao ver filhos vacinados no AM