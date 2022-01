Com celular da mãe, garoto de 2 anos compra R$ 10 mil em móveis; veja

Entre os pacotes, poltronas e suportes para plantas | Foto: Arquivo pessoal

O pequeno Ayaansh Kumar, que completará 2 anos em março deste ano, estava brincando com o aparelho da mãe e apertou um botão. Ele confirmou a compra de quase US$ 2 mil (cerca de R$ 10,8 mil) em móveis.

Madhu Kuma, mãe do menino, tinha adicionado vários itens no carrinho virtual no site do Walmart. Ela e o marido só descobriram o que o pequeno Ayaansh fez quando várias caixas começaram a chegar à casa deles, em Nova Jersey.

Entre os pacotes, poltronas e suportes para plantas. Os pais disseram à NBC que devem ficar com alguns itens e vão tentar devolver outros, além de pedir reembolso.

No Brasil

No fim de 2020, ocorreu um caso semelhante. Uma criança de apenas 3 anos pegou o celular da mãe enquanto ela estava no banho e fez um pedido de R$ 400 em lanches do McDonald’s. A publicitária Raissa Wanderley de Andrade, de 32 anos, afirmou ter ficado desesperada com a compra.

“Eu ri e chorei de nervoso. Porque eu vi uma conta de R$ 400 e quanto mais eu tirava os pedidos, mais eu ria. Dez milk-shakes, eu, minha mãe e meu marido em casa, três adultos, ele e uma bebê de 11 meses. Eu falo esta história e rio. Acho que eu passei uma hora rindo e até concluí que foram R$ 400 de terapia do riso porque fazia tempo que eu não ria tanto”, disse.

Apelidado de Tom, Luiz Antônio comprou nada menos que seis promoções de hambúrgueres, uma batata frita grande, seis Mc Lanches Feliz (e oito brinquedos extras), duas porções de nuggets, 10 milk-shakes, duas tortinhas de maçãs, dois sorvetes de morango, dois sorvetes McFlurry, oito garrafinhas de água, um suco de uva e molhos.

