Papa Francisco pede que pais não condenem filhos homossexuais

| Foto: Vaticano-reprodução

O Papa Francisco pediu, nesta quarta-feira (26), que os pais não condenem seus filhos pela orientação sexual.

A declaração ocorreu durante uma audiência geral com fiéis, no Vaticano, enquanto o pontífice falava sobre os desafios da paternidade.

" Pais que veem orientações sexuais diferentes nos filhos, lidem com isso e acompanhem os filhos, e não se escondam no comportamento de condenação " Papa Francisco, pontífice

Essa não é a primeira vez que o Papa Francisco fala abertamente sobre a comunidade LGBTQIA+. No ano passado, ele defendeu que os homossexuais devem ter direito à união civil.

O Papa também já disse que as crianças precisam ter espaço para dialogar sobre suas orientações sexuais com irmãos, pais e familiares.

O pontífice finalizou o discurso dizendo que está com uma inflamação no joelho e que, diferente das outras audiências no Vaticano, não iria cumprimentar os fiéis por causa da dor.

