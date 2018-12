Bolsonaro ganha prêmio de 'idiota de ouro' e viraliza na internet

A associação ganhou críticas fervorosas dos fãs de Bolsonaro, que viram o prêmio com uma ofensa ao presidente | Foto: Divulgação





A palavra idiota foi a mais pesquisada no Google na manhã desta segunda-feira (17) após o termo ser associado ao presidente eleito Jair Bolsonaro. Ele foi premiado com o prêmio "Idiota de Ouro", realizado por programa humorístico da TV Francesa.

A associação ganhou críticas fervorosas dos fãs de Bolsonaro, que viram o prêmio com uma ofensa ao presidente. Bolsonaro concorreu nas categorias "Misógeno do Ano" , "Racista do Ano” e "Homofóbico do Ano".

Os apresentadores utilizaram frases marcantes e polêmicas envolvendo o presidente eleito durante o longo mandato como deputado federal para determinar ele como vencedor da premiação.

Leia mais

Bolsonaro quer doar mais de R$ 1 milhão de sobras de campanha

PF cumpre mandado de busca em investigação de ameaça a Bolsonaro