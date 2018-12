Vídeo: homem é algemado e apanha após discutir com vendedora de kikão

As informações são do G1 Bahia | Foto: Divulgação

Algemado, um homem, que não teve a identidade divulgada, foi espancado com tapas, socos e chutes por pelo menos três pessoas, na manhã do último domingo (16). O fato aconteceu em Largo dos Aflitos, em Salvador, e foi registrado em vídeo. Um dos agressores se identificou como policial. As informações são do G1 Bahia.

No conteúdo divulgado da mídia, é possível notar que o suposto policial, vestido com roupa esporte saca uma arma e dá voz de prisão a um rapaz.

Testemunhas disseram que o rapaz, que nas imagens aparece sendo agredido, havia se envolvido em uma discussão com uma vendedora de cachorro quentes.

O suposto policial é flagrado no vídeo xingando e agredindo fisicamente o homem. Além disso, outros dois indivíduos, que aparecem no local, também foram flagrados na agressão.

A polícia local informou que ao chegar na ocorrência, já não havia mais ninguém envolvido na agressão. As imagens, segundo informou a polícia, foram encaminhadas para a Corregedoria Geral para verificar se os homens filmados na agressão são servidores da instituição.

