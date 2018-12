Lula pede, mas juiz nega pedido para ir a funeral de amigo

Lula e Sigmaringa Seixas, morto ontem, se conheceram durante os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, nos anos de 1980 | Foto: Reprodução

O juiz plantonista da Justiça Federal do Paraná, Vicente de Paula Ataíde Júnior, negou, ontem, o pedido do ex-presidente Lula para comparecer ao velório do ex-deputado petista e tucano Sigmaringa Seixas, morto na manhã de ontem aos 74 anos. Lula e Sigmaringa eram amigos há mais de 30 anos.

No pedido, o advogado Manoel Caetano Ferreira Filho alegou justamente os laços de amizade que unem Sigmaringa e Lula, preso desde 7 de abril em Curitiba. Na capital paranaense cumprem pena diversos condenados em razão da Operação Lava Jato.

“A amizade entre o requerente e o falecido era notória, sendo que ambos foram deputados na Assembleia [Nacional] Constituinte, mantendo, na sequência, estreito relacionamento pessoal. Ademais, Sigmaringa atuou como advogado do requerente nos presentes autos”, argumento o advogado.

O magistrado invocou o artigo 120 da legislação, que permite a condenados ao regime fechado a saída do cárcere, em caráter, nos casos de “falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão” do preso. Nesse caso, segundo Vicente de Paula, a relação de amizade entre Lula e Sigmaringa não autoriza a saída.

Ministro do STF

A morte de Sigmaringa remete ao episódio que culminaria com a nomeação de um dos mais jovens advogados do PT para o Supremo Tribunal Federal (STF). Em razão da morte do então ministro Carlos Alberto Menezes Direito, em setembro 2009, Lula tinha o amigo de Constituinte como seu favorito para a vaga.

A escolha contava com o apoio até do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), e também deveria ser facilmente acolhida pela bancada tucana no Senado, a quem cabe a sabatina de indicações para o STF. Mas Sigmaringa rejeitou a oferta de Lula. “Eu prefiro advogar”, disse o então advogado.

Chateado pela recusa de Sigmaaringa (pela terceira vez), Lula optou pelo ‘plano B’, José Antônio Dias Toffoli, então advogado-geral da União e hoje presidente do Supremo Tribunal Federal.

