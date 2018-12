Ex-assessor de Flávio Bolsonaro tem ‘grave enfermidade’

Flávio Bolsonaro e Fabrício Queiroz | Foto: Divulgação

O Ministério Público do Rio informou, nesta quinta-feira (27), que Fabrício Queiroz, ex-assessor do deputado estadual Flávio Bolsonaro (PSL), apresentou atestado médico que comprova a necessidade de “cirurgia urgente” por causa de “grave enfermidade”.

Na quarta-feira, o ex-assessor falou pela primeira vez. Em entrevista concedida ao Jornal do SBT, disse que o dinheiro de movimentações consideradas atípicas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) vem da compra e venda de carros, mas não explicou os repasses de servidores ligados à família Bolsonaro para as suas contas.

“Os advogados informaram que Queiroz estará à disposição para prestar depoimento tão logo tenha autorização médica”, afirmou o MP em nota.

“Outras diligências estão previstas para ocorrer, entre as quais a possível oitiva do deputado estadual Flávio Bolsonaro, sugerida para o dia 10 de janeiro. No mais, o caso permanece sob sigilo.”

Na quinta-feira, integrantes da equipe de transição evitaram falar sobre a entrevista. Para o futuro ministro da Secretaria de Governo, general Carlos Alberto Santos Cruz, “não é assunto de governo”.

O vice-presidente eleito, Hamilton Mourão, que havia falado em “incômodo” pelo silêncio do ex-assessor, disse que não comentaria, e o futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, não se manifestou. Futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, também está fugindo do assunto desde que ele ganhou as manchetes.

Além da movimentação atípica de R$ 1,2 milhão, chama atenção os R$ 24 mil depositados por Queiroz na conta da futura primeira-dama, Michele Bolsonaro.

