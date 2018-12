Homem que agrediu namorada em Goiânia é espancado por amigos da vítima

A jovem, que já havia sido agredida outras vezes, resolveu gravar as agressões com uma câmera escondida | Foto: Divulgação





Victor Junqueira, de 24 anos, ficou conhecido nacionalmente durante esta semana, depois de ter agredido fisicamente a ex-namorada, Luciana Sinzimbra, de 26 anos, que teve as imagens viralizadas na internet, após usá-las como prova durante denúncia à polícia.

Mesmo após a denúncia, o agressor foi liberado pelos agentes e tentou fugir de Goiânia, mas foi impedido por amigos da vítima que o espancaram ainda na rodoviária na tarde desta sexta-feira (28).

Informações dão conta de que Victor Junqueira, de 24 anos, deu entrada no Hospital de Urgências de Goiânia com múltiplos ferimentos pelo corpo após ser espancado pelos populares enquanto tentava fugir da cidade.

No vídeo divulgado durante a semana, Victor agride brutalmente a própria namorada e alega ter feito isso por não aceitar o fim do relacionamento. A jovem, que já havia sido agredida outras vezes, resolveu gravar as agressões com uma câmera escondida para servir como prova. O vídeo foi parar na delegacia da mulher mas apesar das imagens, a delegada Ana Elisa Gomes liberou Victor para que respondesse pelo crime em liberdade.

“Ele não está prejudicando o trabalho dos investigadores ou praticando outros crimes contra a vítima. O fato não foi em flagrante, ele tem residência fixa e compareceu à delegacia acompanhado de um advogado, portanto não ocorrerá a prisão por hora”, explicou a delegada.

As agressões sofridas pelo suspeito só pararam quando dois guardas municipais viram a confusão e ajudaram o rapaz que recebeu atendimento médico no local e foi liberado.

