Rebeca Abravanel curte férias na Bahia ao lado de Alexandre Pato

Alexandre Pato está aproveitando cada minuto das férias para passar ao lado de seu novo amor,nada mais, nada menos, do que a filha de Silvio Santos, Rebeca Abravanel.



Hospedado em Trancoso, na Bahia, onde passará o Ano Novo, o atacante curtiu uma festa na noite do último sábado (29) ao lado da apresentadora do SBT.

Os dois curtiram a festa ao lado da irmã Gisele e do cunhado de Alexandre Pato, Alexsandro Rodrigues da Silva, o Massinha.

Antes da festa, os dois estiveram em um restaurante da cidade, onde foram flagrados em clima de muito romance.

Rebeca tem 37 anos e foi casada duas vezes, com Leonardo Cid Ferreira (de 2004 a 2011) e depois com Guilherme Mussi (2015-2016). Pato teve um rápido affair com a modelo canadense Danielle Knudson. Antes, o jogador já havia se relacionado por três anos com a atriz e modelo Fiorella Mattheis.

