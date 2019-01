Bombeiros atendem 27 ocorrências na Esplanada na hora da posse

A previsão da equipe de organização do evento é que de 250 mil a 500 mil acompanhem a posse na Esplanada | Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal informou, há pouco, que atendeu, até as 14h30, 27 ocorrências sem gravidade envolvendo pessoas que foram acompanhar a posse do presidente da República, Jair Bolsonaro, na Esplanada dos Ministérios.

De acordo com a corporação, os atendimentos mais graves foram de crises de hipoglicemia e mal súbito. Duas pessoas foram levadas para um hospital localizado no centro da capital federal.

A previsão da equipe de organização do evento é que de 250 mil a 500 mil acompanhem a posse na Esplanada. Até o momento, não foi divulgado o número de pessoas estão no local.

Mais de 2,6 mil policiais militares trabalham na área em que se realizam os atos da posse presidencial. Também integram a equipe agentes do Exército, Polícia Federal, Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros e Detran.

Leia mais:

Posse e 'Fora, Bolsonaro' concorrem entre assuntos no Twitter

Em vídeo, Bolsonaro pede apoio para "mudar destino do Brasil"