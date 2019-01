'Que novo governo ajude o povo a ter trabalho', diz FHC no Twitter

FHC pediu que o novo chefe do Executivo "ajude o povo a ter trabalho, reconheça a dignidade das pessoas e lhes dê dignidade" | Foto: Agência Brasil

Em uma curta mensagem publicada em seu perfil no Twitter, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) desejou o melhor aos brasileiros e ao novo governo. Sem citar nominalmente o presidente Jair Bolsonaro, FHC pediu que o novo chefe do Executivo "ajude o povo a ter trabalho, reconheça a dignidade das pessoas e lhes dê dignidade".

"Hoje, 1/1/19, do exterior , desejo o melhor para todos os brasileiros e brasileiras. Que o novo governo ajude o povo a ter trabalho, reconheça a dignidade das pessoas e lhes dê segurança, a Constituição nas mãos e a esperança a motivar o País no rumo da decência e do crescimento", escreveu o ex-presidente.

Como está no exterior, FHC também não participou da cerimônia de posse do Palácio dos Bandeirantes, onde João Doria, de seu partido, foi empossado como governador do Estado de São Paulo.

