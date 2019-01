Influenciadora digital, Kamylle Marinho, morre após luta contra câncer

Kamylle Marinho tinha mais de 230mil seguidores em seu Instagram, e desde que descobriu a doença, compartilhava posts com seus fãs | Foto: Reprodução/Instagram

Na madrugada desta sexta-feira (4) a mãe da influencer digital Paula Marinho, divulgou o falecimento da filha que lutava contra um câncer havia três anos. Kamylle Marinho tinha 16 anos.

Em 2016 Kamylle foi diagnosticada Sarcoma de Ewing. Sarcoma é uma forma de tumor rara que atinge os ossos, no caso da influencer atingiu o retroperitônio espaço anatômico que fica na cavidade abdominal.

“Em respeito a todos vocês que oraram, torceram, ajudaram... tiro minhas últimas forças para vir até aqui informar a todos que parte de mim se foi. Deus me deu, Deus tirou. Se vou entender os propósitos de Deus? Não sei. Talvez um dia. Só sei que ela será sempre luz e que a lembrança do seu sorriso, fé, amor e força me sustentará” disse Paula Marinho.

Kamylle Marinho têm mais de 260mil seguidores em seu Instagram, e desde que descobriu a doença, compartilhava posts com seus fãs.

