Morador de rua passa mal e cães fazem vigília em frente a hospital

Os cães permaneceram na entrada do hospital até comprovarem que o morador de rua estava bem | Foto: Divulgação

Manaus - Uma cena comovente chamou a atenção da equipe médica de um hospital no Paraná. Sem familiares por perto, um morador de rua contou com o apoio de um grupo de cachorros, quando passou mal na semana passada e precisou ser levado às pressas para uma unidade de saúde. Ele teve alta médica na última quinta-feira (3).

Enquanto era conduzido por agentes de saúde em uma ambulância, o veículo era seguido por uma "cachorrada" (grupo de cães). Depois da chegada do paciente na unidade de saúde, de acordo com informações do blog "Bom pra Cachorro", da Folha de São Paulo, os animais permaneceram do lado de fora, o tempo todo na porta da Santa Casa.

As imagens foram veiculadas na internet pela Organização Não Governamental (ONG) "Amigos de Patas". Na ocasião, é possível ver seis cães deitados em frente à unidade.

Conforme a ONG, o morador de rua foi identificado como Luiz e trata muito bem os peludinhos, inclusive reparte todo alimento com eles.

Segundo a equipe médica, havia suspeita inicial de

AVC, porém depois de um tempo em observação isto foi descartado. Após a alta médica, o homem foi levado até a casa de um irmão. Porém, o curioso é que sem perceberem a passagem do tutor, os cachorros permaneceram diante da unidade.

A notícia comoveu tanto a equipe médica, quanto a população em geral, que virou matéria em um telejornal, o Boa Noite Paraná, da RPC. Segundo o programa, a única forma de tirar os animais da frente do hospital foi buscar o morador de rua na casa do familiar e levá-lo de volta à unidade. Assim, ele e os cães voltaram a viver nas ruas.

Ainda de acordo com o telejornal, Luz tem 60 anos e há dez anos vive nas ruas do Paraná.

Leia mais:

Moradora de rua é espancada até a morte embaixo de viaduto, em Manaus

Morador de rua suspeito de roubos é agredido até a morte no Educandos