Mulher vai à bebedeira e flagra homem nu com filha ao voltar para casa

Embriagada, uma mulher agrediu um homem de 36 anos após encontrá-lo nu deitado na cama com a filha dela, uma criança de cinco anos. O Caso aconteceu no domingo (6) em Sinop (distante 503 km de Cuiabá). O homem foi agredido com cabo de vassoura e um cano de PVC. As informações são do site Extra.

À polícia, a mulher disse que havia deixado os quatro filhos, de 1, 3, 5 e 8 anos em casa para ir a um bar acompanhada de dois homens, de 22 e 24 anos. Ambos foram detitos pela polícia por ajudar a mulher a agredir o suposto estuprador.

Conforme informações do Boletim de Ocorrência, a mulher disse em depoimento que retornou para casa, após a bebedeira, e flagrou o homem pelado com a filha na cama. A polícia chegou ao local após denúncia sobre um estupro de vulnerável e na residência constatou a agressão.

O suposto estuprador foi encaminhado para o hospital regional com lesões e fraturas no corpo. A agressão, que iniciou dentro da casa e só terminou na parte externa do imóvel, resultou no acionamento do Conselho Tutelar. As crianças estão sob os cuidados da avó paterna da mãe.

