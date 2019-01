Mãe mata filha de cinco anos com seis tiros e depois se mata

Manaus - Uma criança de cinco anos e uma mulher de 37 anos foram encontradas mortas dentro de uma casa, por volta das 12h45, nesta quinta-feira (10). Os corpos estavam dentro de um quarto na residência localizada no bairro Cruzeiro, em São Lourenço do Oeste, Santa Catarina.

A polícia do município está trabalhando com a hipótese de que a mulher, que é mãe da criança, tenha atirado na filha e, em seguida, tenha tirado a própria vida. A criança teria sido atingida com seis disparos.

Cinco atingiram o peito e um a cabeça da criança. A mulher atirou duas vezes, sendo um tiro no queixo e outro na cabeça. A arma do crime estava próximo ao corpo da mãe.

A mulher usou uma espingarda que tem um silenciador e, por isso, os moradores das casas ao lado não ouviram os disparos. Os corpos foram encontrados pelos familiares das vítimas.

Carta

Uma carta foi encontrada dentro da residência. Nela, a mulher escreveu que sentia o desejo de cometer o crime. Conforme a família, a mãe da criança tinha depressão. Os corpos foram removidos pelo Instituto Médico Legal (IML) do município.

Leia mais:

Corpo de homem é encontrado em estado de decomposição no Coroado

Duas pessoas desaparecem após acidente com embarcação no Amazonas