Vídeo: Ator de Tropa de Elite está em estado grave após acidente

O ator Caio Junqueira, de 42 anos, sofreu grave acidente nesta quarta-feira, 16, no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. O carro que dirigia capotou e ele foi socorrido e levado para o Hospital Miguel Couto.

De acordo com informações da assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Saúde, o quadro de saúde de Caio Junqueira é grave, mas ele está estável no momento.

O ator fez inúmeros trabalhos, entre eles, participou do longa Tropa de Elite, de José Padilha, ao lado de Wagner Moura. Na TV fez trabalhos para a Globo, Record, e participou da O Mecanismo.

