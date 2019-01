Jovem que morreu protegendo a mãe em assalto é enterrado, no Rio

Ele tentou proteger a mãe, foi atingido no pescoço e morreu a caminho do hospital | Foto: Reprodução

O corpo de Matheus dos Santos Lessa, de 22 anos, foi enterrado na quarta-feira (17), no Cemitério de Campo Grande, na zona oeste do Rio, em um clima de grande comoção. O estudante de psicologia morreu após ser ferido na terça-feira (15), durante um assalto no mercado da família, em Guaratiba, também na zona oeste. Ele tentou proteger a mãe, foi atingido no pescoço e morreu a caminho do hospital.

Durante o enterro, muito emocionada, a mãe, acompanhada de parentes que carregavam fotos do rapaz, conseguiu forças para falar de Matheus. “Em 22 anos eu convivi com um anjo. Ele veio à terra com a missão de me proteger e fez, perfeitamente, do primeiro dia que nasceu até o último dia”.

O Centro Universitário IBMR, onde Matheus estudava, mandou uma coroa de flores em homenagem ao jovem. “Sinceras condolências dos coordenadores e professores do curso de psicologia do IBMR”.

Um suspeito de participação no assalto foi preso na terça-feira (16) à noite e agentes da Delegacia de Homicídios da Capital, responsável pelas investigações continuam nas buscas para identificar e prender outros envolvidos no crime.

