Vídeo mostra mulher sendo espancada e tendo cabelo cortado

Um jovem de 19 anos foi preso na manhã desta terça-feira (22) apontado como um dos suspeitos de ter participação em um vídeo gravado no fim de semana, onde uma mulher aparece tendo o cabelo cortado e sendo espancada. O crime aconteceu na madrugada do último domingo (20), na comunidade Casa dos Artistas, no bairro Alto da Boa Vista, em Bayeux, região Metropolitana de João Pessoa.

O preso confessou que as imagens foram gravadas pelo celular dele. A vítima, segundo a polícia, já foi ouvida na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher na última segunda-feira (21). O homem que aparece cortando o cabelo e agredindo a mulher já foi identificado e está sendo procurado.

O homem que foi preso foi levado para a Delegacia Especializada de atendimento à Mulher, em Bayeux, que é responsável pelo caso. Ele já tem passagem na polícia por tráfico de drogas.

