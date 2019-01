Após uma semana internado, Caio Junqueira morre no Rio de Janeiro

Caio Junqueira tinha 42 anos e trabalhou em várias novelas e séries televisivas | Foto: Reprodução

O ator Caio Junqueira morreu no início da manhã desta quarta-feira (23) depois de ficar uma semana internado no Hospital Municipal Miguel Couto, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. O artista sofreu um acidente automobilístico no dia 16 de janeiro, no Aterro do Flamengo, também na zona sul.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ele estava internado no centro de tratamento intensivo (CTI) e morreu vítima de complicações do acidente. O ator tinha passado por uma nova cirurgia na última segunda-feira (21).

Caio Junqueira tinha 42 anos e trabalhou em várias novelas e séries televisivas. Também interpretou o aspirante Neto, no filme Tropa de Elite, lançado em 2007.

Leia mais:

Morre no Japão homem mais velho do mundo aos 113 anos

Cantor sertanejo Marciano morre aos 67 anos em São Paulo