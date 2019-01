Ao menos 6 pessoas morrem em troca de tiros com policiais no Ceará

Ao menos seis pessoas morreram baleadas na manhã desta quinta-feira (24), em Palmácia, no Ceará. As informações, preliminares, foram confirmadas pela Delegacia Regional de Baturité, município a cerca de 50 quilômetros do local da ocorrência e cujo delegado-chefe, Joel Morais, e equipe, já se encontram em Palmácia.

Segundo policiais civis ouvidos pela Agência Brasil, as primeiras informações dão conta de que os seis baleados trocaram tiros com policiais militares que os abordaram. Ainda de acordo com os policiais, os agentes de segurança suspeitaram que o grupo estava cometendo assaltos na cidade.

Policiais também foram feridos durante a troca de tiros, mas a Agência Brasil ainda não conseguiu confirmar quantos e o estado de saúde deles.

Procuradas pela reportagem, a secretaria estadual da Segurança Pública e Defesa Social e a Polícia Militar ainda não se pronunciaram sobre a ocorrência. Ainda não se sabe se a ação do grupo tem ligação com a onda de ataques criminosos orquestrados que há 23 dias atinge o Ceará.

