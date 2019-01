Conheça o fotógrafo brasileiro que empreende e faz sucesso na França

Segundo dados da Organização Mundial de Turismo, em 2017 a França foi o país mais visitado no mundo, com aproximadamente 87 milhões de turistas vindo de todas as partes do globo.

A França também é o destino Europeu mais popular entre os brasileiros, sendo sua capital, Paris, a cidade mais procurada. Neste cenário, um fotógrafo brasileiro enxergou uma oportunidade para expandir seus negócios.

O fotógrafo Victor Guidini, que mora em Londres, desde 2013 vem fotografando turistas na capital da Inglaterra e nos últimos anos também vem fazendo ensaios fotográficos na França.

“Tudo começou quando um cliente que havia feito um ensaio em Londres perguntou se eu teria disponibilidade para fotografar em Paris. A princípio achei que seria difícil ser um negócio rentável, mas organizei toda uma logística que facilitou os ensaios. Viajando pelos trens da Eurostar, consigo chegar em Paris em torno de 2 horas, e sem toda a espera e burocracia que uma viagem área tem. Após considerar os riscos e investimentos necessários para esta jornada, abracei a oportunidade,” diz o fotógrafo.

Desde então, Victor vem fazendo regularmente ensaios fotográficos na cidade e conta que existe uma crescente procura pelos seus serviços. “Algumas datas são bem procuradas, como durante o verão Europeu, e muitas pessoas fazem reserva com meses de antecedência”.

De acordo com dados do Instagram, a Torre Eiffel é o local da Europa mais marcado em fotos pelos seus usuários, e o quarto do mundo Tal popularidade também é refletida na escolha dos lugares para ensaios fotográficos. “Apesar de Paris ser uma cidade com várias locações cinematográficas, os arredores da Torre Eiffel ainda são os lugares mais procurados para as sessões de fotos. A região do Louvre também é bastante requisitada para fotos”, conta o fotógrafo.

Além de oferecer ensaios fotográficos em Paris, Victor Guidini também está disponível para fotografar em Londres por toda a Europa. Para saber mais sobre seu trabalho, basta visitar seu site: www.victorguidini.com/pt-br/.

*Com informações da assessoria

