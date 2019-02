Veja quem são os mortos e feridos do incêndio no CT do Flamengo

Um incêndio no fim da madrugada desta sexta-feira (8) deixou 10 mortos e 3 feridos no Centro de Treinamento do Flamengo, conhecido Ninho do Urubu, na Zona Oeste do Rio. Veja a lista com os nomes das vítimas identificadas

Mortos*:

Athila Paixão, Arthur Vinícius de Barros Silva Freitas, Bernardo Pisetta, Christian Esmério, Pablo Henrique da Silva Matos, Vitor Isaías. Outras 4 mortes estão confirmadas, mas os nomes ainda não foram divulgados para que as famílias sejam avisadas antes.

Athila Paixão - era de Lagarto, Sergipe, e tinha 14 anos. Jogava no clube desde março de 2018.

Arthur Vinicius - o jogador morava com a família em Volta Redonda e completaria 15 anos no sábado (9). A família foi avisada e está a caminho do Rio.

Bernardo Pisetta - nascido em Santa Catarina, era goleiro e já tinha atuado em outros times de futebol e equipes de futsal.

Christian Esmério - goleiro das categorias de base do Flamengo. Em abril de 2018, ele postou uma foto nas redes sociais de uma conquista com o clube. Acumulava convocações para a seleção.

Pablo Henrique da Silva Matos - primo do zagueiro Werley, do Vasco, joga no Sub-17 do Flamengo, é de Minas Gerais e morava no centro de treinamento.

Vitor Isaías - nascido em Santa Catarina, tinha 15 anos. Era atacante e tinha seis meses de Flamengo. Começou a carreira no futsal do Figueirense.

Feridos:

Cauan Emanuel Gomes Nunes, 14 anos, Francisco Diogo Bento Alves, 15 anos, Jhonatan Cruz Ventura, 15 anos, que está em estado grave

Cauan Emanuel - em 2017, chegou a disputar o Campeonato Cearense pelo Santa Cruz e o Campeonato Futsal Colegial, pelo Salomé Bastos e Falcões da Vila, de Fortaleza. O jogador cearense está há três anos no Rio e, desde o ano passado, joga no Flamengo, disputando os campeonatos da categoria de base.

Jhonatan Ventura - está internado em estado mais grave, com 30% a 35% do corpo queimado. Natural de Vila Velha (ES), atua como zagueiro no time de base. Por volta das 9h45, ele passava por uma cirurgia no Hospital Lourenço Jorge, e depois será transferido para o Hospital Pedro II, referência no tratamento de queimados.

Francisco Diogo - é goleiro da base rubro-negra e, segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, está fora de perigo.

