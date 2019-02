MPT não descarta pedir bloqueio dos bens do Flamengo

O Ministério Público do Trabalho (MPT) não descarta um pedido de bloqueio de bens do Flamengo para garantir pagamento de indenizações para atletas sobreviventes e familiares dos mortos na tragédia do Ninho do Urubu, que vitimou 10 jogadores, na madrugada desta sexta-feira (8).

A possibilidade foi cogitada pela procuradora do MPT Danielle Cramer, coordenadora de uma força-tarefa criada para investigar as condições do meio ambiente de trabalho no local e avaliar adoção de medidas de correção e de responsabilização administrativa e judicial em relação às vítimas.

“Em tese, pode ser pedido o bloqueio de bens. Visa resguardar direitos dos lesados, incluindo os trabalhadores e seus familiares. Para evitar que o patrimônio [do clube] seja usado com outras finalidades”, explicou a procuradora, ressaltando que, no momento, não há nenhuma decisão da força-tarefa nesse sentido, sendo apenas uma hipótese.

O assunto será debatido na próxima segunda-feira (11), em uma reunião, no MPT, entre os procuradores que integram o grupo.

