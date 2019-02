Inscrições para Olimpíada de Matemática vão até 15 de março

Os estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e do ensino médio já podem se inscrever para participar da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep). Nesta 15ª edição, a competição presta homenagem aos povos indígenas do País.

As escolas devem cadastrar os alunos interessados em competir pela página da Obmep até 15 de março. Os vencedores serão anunciados em 3 de dezembro. Os competidores passam por duas provas para testar os conhecimentos na disciplina.

No ano passado, mais de 18,2 milhões de estudantes participaram do evento, no qual foram distribuídas 6,5 mil medalhas e 46,2 mil certificados de menção honrosa. Os medalhistas também são beneficiados com oportunidades de participar de programas de iniciação científica.

A Obmep se propõe a estimular o estudo da matemática no País e identificar novos talentos para a ciência brasileira, fomentando o desenvolvimento técnico e científico.

