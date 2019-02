Vídeo mostra poder de fogo de piratas dos rios e ameaças a colombianos

Os piratas ameaças os colombianos | Foto: Divulgação





Manaus - Dois vídeos compartilhados nas redes sociais mostram criminosos, conhecidos como "piratas dos rios", em uma região de mata da calha do Médio Solimões mostrando armas e fazendo ameaças a colombianos. De "cara limpa", a quadrilha ironiza e afronta o setor de segurança pública do Amazonas.

Os “piratas”, que atuam entre os municípios de Coari e Tefé, já foram identificados pela Polícia Civil do Amazonas. O primeiro vídeo mostra cinco criminosos encapuzados e fazem um rap.

"Estamos na espera daqueles malandros, vem. Estamos de quadrada, de 12 e de fuzil. De ponto 100, nós tamo é de metranca para estourar esses colombianos. Vão pegar bala de tranca. Uhul!", cantarola os integrantes do bando criminoso.

Em um segundo vídeo, os "piratas" aparecem em uma lancha - alguns já sem os capuzes - mostrando as armas. Desta vez, ao invés de cinco criminosos, o vídeo mostra sete. De acordo com a polícia, os homens citam os colombianos porque costumam atacar embarcações dos traficantes do país vizinho para roubar os carregamentos de drogas.

Veja o vídeo:

Piratas mostram armas e fazem ameaças | Autor: Reprodução