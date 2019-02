Flagra: engenheiro mata mulher e amante e depois se suicida

As informações são do portal a Folha de Boa Vista | Foto: Priscilla Torres/Folha BV

Boa Vista - Um engenheiro de 41 anos matou a tiros a mulher e o amante dela, de 33 e 34 anos, respectivamente, na rua Rondônia, bairro dos Estados, em Boa Vista (RR). Após o duplo homicídio, o homem se suicidou com um tiro na cabeça. As informações são do portal a Folha de Boa Vista. Crime aconteceu na quinta-feira (14).

Conforme informações repassadas à imprensa pela polícia local, a mulher e o amante estavam mortos dentro de um veículo, modelo picape. Já o corpo do engenheiro foi encontrado caído sobre o chão a poucos metros do automóvel.

Segundo os relatos de testemunhas à polícia, momentos antes do crime, as vítimas assassinadas chegaram em um bar por meio de dois carros. No estabelecimento, compraram bebidas alcoólicas e seguiram viagem apenas em um carro.

Em seguida, o engenheiro e autor dos disparos chegou de carona em outro carro e aguardou o retorno da esposa, que voltaria ao bar para pegar o veículo que havia deixado estacionado.

A polícia não soube informar quantos disparos de arma de fogo atingiram o amante. Mas as marcas eram visíveis a olho nu, pois ele estava sem camisa. Familiares das vítimas entraram em estado de choque depois que as identidades foram reveladas pela polícia.

Conforme a Folha de Boa Vista apurou, o casamento do engenheiro passou por uma crise em novembro do ano passado, quando ele viajou para Brasília a trabalho e aproveitou para fazer um curso. Ele, inclusive, assumiu a Secretaria Estadual de Infraestrutura de Boa Vista (Senif) por um tempo.

Naquela época, ele recebeu fotos da mulher com o amante, e chegou a fazer ameaças à ela. Porém, ao retornar para Boa Vista e ser aconselhado por amigos e familiares, o homem desistiu da vingança.

Durante um jantar em família, com a participação de alguns amigos próximos, a mulher foi questionada sobre a foto, mas declarou que ela e o engenheiro estavam bem no relacionamento.

Ainda conforme apuração da Folha de Boa Vista, um colega de trabalho do engenheiro chegou a compartilhar nos últimos dias que ambos haviam conversado sobre o fim do relacionamento e ele havia orientado o amigo a procurar uma igreja e fugir dos sentimentos que lhe causassem perturbação.

O casal tinha dois filhos, um de cinco anos e outro de oito. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios de Boa Vista.

Edição: Isac Sharlon

