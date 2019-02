Atenção: mais um rato morto é encontrado em saco de pipoca

A dona de casa Edilene Silva só queria satisfazer a vontade dos filhos em comer pipoca doce durante a merenda na tarde da última sexta-feira (15), mas ela foi surpreendida ao encontrar os restos de um rato dentro do saco comprado em um mercadinho do bairro de Sucupira, em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco.

Edilene relatou em depoimento que passou mal ao ver o rato dentro do saco.

"Já tinha comido quase toda a pipoca. Estava no fim do pacote quando encontramos o rato"

Segundo a polícia local, este foi o segundo caso registrado no município em menos de uma semana. A Delegacia do Consumidor recebeu a dona de casa, na segunda-feira (18), e já deu início às investigações.

Antes de registrar o caso na delegacia, a mulher chegou a ser levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Engenho Velho.

A fábrica foi vistoriada pela Delegacia do Consumidor e pela Vigilância Sanitária. Segundo a polícia, nenhuma irregularidade foi encontrada. O resultado da perícia do Instituto de Criminalística sai no prazo de até 30 dias.

