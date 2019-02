Médico é preso acusado de filmar partes íntimas de 105 pacientes

No computador do médico a polícia encontrou pastas com os arquivos feitos por ele com câmera escondida | Foto: divulgação





O médico Fábio Lima Duarte, de 36 anos, foi preso nesta quinta-feira (22) por suspeita de abusar de mais de cem pacientes em Belo Horizonte. Ele é suspeito de filmar a região genital e os seios de pacientes durante exames de ultrassom. O profissional nega as acusações.

De acordo com a polícia mineira, o médico teria feito pelo menos 105 vítimas. 74 delas são de mulheres adultas e 31 crianças ou adolescentes. As vítimas menores de idade têm entre 9 e 17 anos. O caso é investigado por policiais civis da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente.

Fábio Duarte foi preso na própria casa. No computador do médico a polícia encontrou pastas com os arquivos feitos por ele com câmera escondida. As pastas estavam divididas por idade das vítimas.

A polícia informou que para fazer as gravações, ele deixava uma câmera posicionada para a maca antes das pacientes entrarem no consultório. Esta é a segunda vez que o médico é preso. Em dezembro do ano passado, ele foi preso pela primeira vez durante a operação para combater pedofilia e exploração sexual de crianças e adolescentes.

Leia mais

Médico que agrediu adolescente durante parto é suspenso, no Amazonas

Médico agressor de grávida em parto será investigado, diz CRM