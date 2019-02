Estudante é morta a tiros logo após sair de bloco de Carnaval

| Autor: SBT

Beatriz Schunk Mendes, de 18 anos, foi morta na madrugada desta segunda-feira em um bar próximo ao Morro do Urubu, em Piedade, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A estudante estava com amigas quando homens passaram atirando. Ela foi atingida por um tiro no tórax e morreu no local.

Agora, a polícia tenta entender a motivação do crime. A região onde a jovem foi morta é disputada por facções criminosas rivais, que tentam controlar os pontos de venda de drogas.

Muito abatido, o pai de Beatriz conversou com a equipe do SBT e contou, com tristeza, como recebeu a notícia da morte da filha enquanto aguardava a liberação do corpo no Instituto Médico Legal.

