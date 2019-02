Sobe para oito número de feridos em colisão de trens no Rio de Janeiro

O acidente aconteceu às 6h55 | Foto: Tânia Regô/AgenciaBrasil

Rio de Janeiro - Pelo menos oito pessoas ficaram feridas na colisão de dois trens na manhã desta quarta-feira (27), na cidade do Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, sete vítimas foram encaminhadas com ferimentos leves para o Hospital Municipal de Souza Aguiar, no centro da cidade.

Neste momento, os bombeiros tentam resgatar uma vítima, que está presa nas ferragens. Os bombeiros acreditam que esta vítima seja o maquinista de uma das composições.

De acordo com a concessionária Supervia, o acidente aconteceu às 6h55, na estação São Cristóvão, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Um trem com passageiros chocou-se contra a traseira de um trem que estava sem passageiros na estação.

