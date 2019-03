Padre Fábio de Melo lamenta morte do neto de Lula e dá lição de moral

O padre Fábio de Melo lamentou nas redes sociais a morte de Arthur Lula da Silva, neto do ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva, de 7 anos, vítima de complicações de uma meningite meningocócica, nesta sexta-feira (1°).

“Que as nossas diferenças políticas não nos privem da solidariedade que nos torna humanos. Uma criança está morta. Nada pode ser mais doloroso ao coração de uma família”, escreveu no instagram.

Em meio às divergências política, o religioso contou em seu twitter, um episódio que presenciou entre dois rivais de Terra Boa, no Paraná. “O filho do prefeito morreu num acidente. O inimigo político, que há anos lhe fazia acirrada oposição, entrou na casa e encontrou o prefeito ao lado do filho morto. Choraram juntos num abraço prolongado”, lembrou.

Fábio de Melo encerrou dizendo que, apesar das discordâncias naturais, é preciso ter outro tipo de postura diante de situações como essa. “Deveria ser natural à condição humana poder discordar, contestar, protestar, tomar partido, sem que isso se transformasse em ódio pelo outro, satisfação em ver nele os desdobramentos naturais da finitude que é de todos nós”.











