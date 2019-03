Vídeo: Dirigente do PT tem braço quebrado por policial em delegacia

O advogado Geovani Doratiotto da Silva foi detido após uma briga por causa de política, em um bloco de Carnaval de Atibaia, no interior de São Paulo. Um vídeo divulgado na internet mostra uma discussão entre o dirigente do PT e um policial.

Na sequência, logo após Geovani ser algemado, os policiais agarram o advogado e o levam para outra sala. No trajeto, um dos PMS quebra o braço esquerdo do dirigente do PT com um puxão. A ouvidoria da Polícia de São Paulo apura o caso.

Um vídeo divulgado na internet mostra uma discussão entre o dirigente do PT e um policial | Autor: SBT/Notícias

